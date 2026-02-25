Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спорт

Біатлоністка Олександра Меркушина: «Пишаюся своєю роботою на цих Іграх»

Вона виступила в п’яти гонках з шести можливих на ОІ-2026.

Українська біатлоністка Олександра Меркушина
Фото: EPA/UPG

Українська біатлоністка Олександра Меркушина підбила підсумки Олімпійських ігор-2026 в Італії. 

Про це вона розповіла в розмові з LB.ua.

За словами українки, вона ставила за мету пройти до мас-старту Ігор.

«Я ставила собі дуже високу планку — кваліфікацію в мас-старт і «4–0» (на вогневому рубежі, — LB.ua) саме там. У масстарт я не потрапила, і це, звісно, прикро. Я проаналізувала, чому так склалося. Це ще один урок і мотивація працювати далі. Але загалом я показала гідні результати й пишаюся своєю роботою на цих Іграх», — зауважила українка.

На думку Олександри, найкращими у її виконанні були одразу дві гонки на Олімпіаді-2026.

«Естафета пройшла дуже круто! Однак, якщо чесно, для мене найбільшим челенджем стала індивідуальна гонка. Це була лише п’ята «п’ятнашка» (дистанція гонки — 15 кілометрів, — LB.ua) у моїй кар’єрі. Досвіду небагато, особливо для Олімпіади. Я вважаю, що впоралася гідно й винесла дуже багато саме з цієї гонки. Тому не можу обрати… Для мене і естафета, і індивідуальна гонка стали найціннішими стартами», — підсумувала Меркушина.

Як повідомлялось, Олександра Меркушина фінішувала 17-ю в індивідуальній гонці з біатлону на Олімпіаді-2026.

