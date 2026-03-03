Паралімпійській збірній заборонили вдягнути форму з мапою України

Президент Національного паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич повідомив, що збірній нашої держави на Зимових іграх-2026 у Мілані та Кортіні заборонили використати парадну форму, на якій зображена мапа України в загальновизнаних кордонах.

Як пише "Укрінформ", Міжнародний паралімпійський комітет назвав дизайн занадто політичним. Мовляв, паралімпійцям не можна використовувати елементи національної ідентичності, такі як слова гімну чи обриси кордонів.

За словами Валерія Сушкевича, готуючи форму, НПК проявив "радикальність", яка пояснюється тим, що після Літніх ігор у Парижі 2024 року відбулася "ескалація лояльності до Росії". В Італії збірним РФ та її сателіту Білорусі вперше з 2014 року дозволили виступати під власним прапором.

"Суб'єкти паралімпійського чиновництва стережуть, щоб не дати Україні заявити про себе як країні без окупації, і що вона буде боротись у такій формі проти країни-агресора", - обурюється Сушкевич.

Через заборону Паралімпійському комітету довелося терміново везти до Італії іншу форму. Зимові ігри-2026 розпочнуться вже 6 березня, Україна представлена 25 паратлетами та 10 спортсменами-гайдами.