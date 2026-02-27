Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) боксуватиме проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховен.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, передає LB.ua.

На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі Олександра Усика.

Нідерландець має рекорд 66-10 у кікбоксингу. Окрім того, він провів по одному бою в професійному боксі й ММА. Верховен 12 років утримував титул чемпіона промоушену Glory й очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014 року.

Поєдинок заплановано на 23 травня в Гізі, Єгипет.

Як повідомлялось, востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року. Тоді він нокаутував британця Даніеля Дюбуа в 5-му раунді.