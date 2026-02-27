Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Викрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
ФотоВикрадений і воскреслий: як Україна втратила і повернула картину Караваджо
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
​Впав відсоток жирів в маслі
​Впав відсоток жирів в маслі
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
ГоловнаСпорт

Офіційно: Усик проведе наступний поєдинок проти кікбоксера Верховена

Бій відбудеться 23 травня в Єгипті. 

Офіційно: Усик проведе наступний поєдинок проти кікбоксера Верховена
Український боксер Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (24-0, 15 КО) боксуватиме проти нідерландського кікбоксера Ріко Верховен.

Про це українець повідомив на своїй сторінці в інстаграмі, передає LB.ua.

На кону стоятиме титул WBC у надважкій вазі Олександра Усика.

Нідерландець має рекорд 66-10 у кікбоксингу. Окрім того, він провів по одному бою в професійному боксі й ММА. Верховен 12 років утримував титул чемпіона промоушену Glory й очолює рейтинги найкращих кікбоксерів світу в надважкій вазі з 2014 року.

Поєдинок заплановано на 23 травня в Гізі, Єгипет. 

Як повідомлялось, востаннє Усик виходив на ринг у липні 2025 року. Тоді він нокаутував британця Даніеля Дюбуа в 5-му раунді.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies