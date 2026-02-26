ERAM: американський “лоукост-вбивця” для Сил оборони України

Останній фактор є особливо важливим, оскільки ERAM призначені й для України: США схвалили продаж нашій державі 3350 таких ракет , оплатять поставки наші європейські партнери, зокрема, Норвегія, Нідерланди та Данія. Перші 840 ракет мають прибути в Україну у жовтні цього року.

Ще одним важливим досягненням окрім швидкості розробки стала низька вартість боєприпасу — постріл ракетою ERAM може коштувати всього 250 тисяч доларів. Для порівняння: вартість пострілу однієї ракети ATACMS становить приблизно 1-1,5 млн доларів.

Бойове випробування відбулося менш ніж через 16 місяців — це феноменальна швидкість для американської “оборонки”.

Технічні характеристики

Фото: Семюель Кінг-молодший/ВПС США Випробування ракети ERAM 22 січня 2025 року на авіабазі Еглін, Флорида.

ERAM — це гібрид авіаційної крилатої ракети та керованої бомби, розроблена для забезпечення “доступної масовості”. Засіб несе боєголовку вагою 230 кг на відстань до 450 км зі швидкістю щонайменше 690 км/год. За уточненими даними випробувань швидкість сягнула 0,6 Маха (близько 760 км/год). Реактивний двигун дозволяє засобу підтримувати швидкість і маневрувати на всій дистанції польоту.

0,6 Маха — це субзвукова швидкість (повільніше за російські крилаті ракети “Калібр” чи британські Storm Shadow, які застосовують українські Повітряні сили). Це робить її більш вразливою для сучасних російських систем ППО, що може бути нівельовано масовістю пусків.

Боєголовка має фугасну дію з можливістю програмування кута влучання (понад 70 градусів) та типів підриву, що дозволяє ефективно уражати як площинні цілі, так і заглиблені бункери чи склади.

Ракета ERAM отримала вдосконалену навігацію з комбінованою системою наведення EGI (Embedded GPS/INS), яка поєднує військовий GPS та інерціальну систему, що робить її більш захищеною від ворожих перешкод і спуфінгу завдяки модулю захисту від супутникового підмінювання (SAASM). Це мало би дозволити ракеті зберігати точність навіть в умовах роботи потужних російських комплексів РЕБ типу “Поле-21” чи “Житель”.

Під час випробувань ракета була випущена з літака F-15. У випадку України основним її носієм, ймовірно, стануть F-16. Хоч у технічному завданні була окремо прописана вимога щодо “можливості оснащення винищувачів іноземного типу”. Це означає, що ERAM розроблялася з урахуванням специфіки пілонів та систем керування вогнем українських МіГ-29 та Су-27.

Потенційні цілі

ERAM має заповнити критичну нішу між дешевими, але повільними дронами-камікадзе, та дорогими й дефіцитними ракетами типу Storm Shadow/SCALP. У запиті пропозицій до виробників Пентагон зазначив, що ERAM “забезпечить доступну масову зброю для виробництва у великих масштабах”.

Фото: Семюел Кінг-молодший/ВПС США Інженери та випробувачі в Центральному пункті управління спостерігають за бойовими стрільбами ERAM 22 січня 2025 року на авіабазі Еглін, Флорида

Згідно з технічним завданням Пентагону, засіб повинен мати точність “CEP 50 на 10 м” (тобто влучати в межах 10 метрів від зазначеної точки удару принаймні у 50% випадків “як у середовищі без електромагнітних перешкод (EMI), так і в середовищі з високим рівнем електромагнітних перешкод (включаючи погіршений сигнал GPS)”.

Тож потенційними цілями ERAM з огляду на її характеристики можуть бути:- аеродроми (літаки на стоянках);- склади ПММ та боєприпасів;- захищені командні пункти (завдяки можливості програмування кута влучання понад 70 градусів для пробиття перекриттів).- логістичні вузли (залізничні станції).

Виробники — амбітні претенденти

Контракт на розробку отримали дві порівняно невеликі американські компанії — CoAspire та Zone 5 Technologies. При цьому до проєкту не залучили флагманів в розробці ракетного озброєння — Lockheed Martin (найбільший у світі виробник керованих ракет, зокрема до систем HIMARS, GMLRS, ATACMS, PrSM), RTX (колишня Raytheon Technologies, виробник крилатих ракет Tomahawk, авіаційних ракет AMRAAM та Sidewinder), Northrop Grumman (головний постачальник твердопаливних ракетних двигунів для більшості американських ракет), Boeing (виробник високоточних авіабомб JDAM, протикорабельних ракет Harpoon) та General Dynamics (спеціалізується на виробництві корпусів ракет, бойових частин та систем управління). Такий підхід Пентагону мав забезпечити як здешевлення засобу, так і прискорення його розробки та виробництва, що у випадку з оборонними гігантами було б вкрай малоймовірно. Це також частина нової стратегії Пентагону Replicator, спрямованої на швидке та масове виробництво дешевих автономних систем.

Тож станом на зараз ERAM — це два паралельні проєкти від різних компаній:

- RAACM (Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile) від компанії CoAspire. Цей проєкт використовує 3D-друк для виготовлення елементів корпусу та двигуна, що радикально знижує вартість і дозволяє масштабувати виробництво в рази швидше за класичні ракети.

- Rusty Dagger (“Іржавий кинджал”) від компанії Zone 5 Technologies. Саме цей зразок успішно пройшов бойове випробування з підривом бойової частини 21 січня 2026 року. Rusty Dagger має системи TERCOM/DSMAC (порівняння рельєфу та зображення місцевості з картою в пам'яті та “впізнання” цілі за допомогою камери перед ударом). Це дозволяє ракеті влучати в ціль, навіть якщо сигнал GPS повністю придушений.

Який саме варіант обере Пентагон, поки не повідомляли.

Попри те, що ERAM проєктують як авіаційну ракету, розробники вже представили концепції її використання з інших платформ. Зокрема, Rapid Dragon можна запускати з вантажних літаків (наприклад, C-130 або C-17), що дозволило б пуск десятків ракет одночасно. Проєкт RAACM передбачає можливість наземного або корабельного старту з контейнерних пускових установок.