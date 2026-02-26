"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

У двох районах Київщини зафіксували наслідки російських ударів

Ушкоджені склади, будинки, авто. 

У двох районах Київщини зафіксували наслідки російських ударів
Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС

У двох районах Київської області зафіксували наслідки російських ударів. Ушкоджені склади, будинки, авто. 

Про це розповіли у ДСНС.

Наслідки російської атаки на Київщині
Фото: ДСНС
Наслідки російської атаки на Київщині

У селі Нові Петрівці Вишгородського району зафіксували руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Також у селі Старі Петрівці виникла пожежа у приватному житловому будинку.

У селі Погреби Броварського району на території приватного домоволодіння загорілися речі та легковий автомобіль. Крім того, у селі Рожівка рятувальники ліквідували займання уламків БпЛА на відкритій місцевості.

  • Унаслідок нічної атаки ворога проти Києва вночі 26 лютого є ушкодження в трьох районах
  • Під атаками були також Харківщина, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина. 
﻿
