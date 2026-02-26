У двох районах Київщини зафіксували наслідки російських ударів

У двох районах Київської області зафіксували наслідки російських ударів. Ушкоджені склади, будинки, авто.
У селі Нові Петрівці Вишгородського району зафіксували руйнування складської будівлі з подальшим займанням. Також у селі Старі Петрівці виникла пожежа у приватному житловому будинку.
У селі Погреби Броварського району на території приватного домоволодіння загорілися речі та легковий автомобіль. Крім того, у селі Рожівка рятувальники ліквідували займання уламків БпЛА на відкритій місцевості.
- Унаслідок нічної атаки ворога проти Києва вночі 26 лютого є ушкодження в трьох районах.
- Під атаками були також Харківщина, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина.