ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївщини

Над областю знешкодили 49 безпілотників. 

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Миколаївщини
Уламок російського дрона, ілюстративне фото
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 26 лютого російські війська атакували критичну інфраструктуру Миколаївщини. Над областю знешкодили 49 безпілотників. 

Про це написав у телеграмі начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

"Вчора ворог атакував область БпЛА типу «Shahed 131/136». Під ударом перебували об’єкти критичної інфраструктури", – зазначив він.

Внаслідок атаки пошкоджено вікна в багатоквартирному будинку у м. Снігурівка. Постраждалих немає.

Пізніше Кім написав, що над областю знешкодили 49 безпілотників.

"Дякую нашим БпАК, ЗРВ, МВГ, РЕБ, армійській авіації та окремим людям(не можу прізвища) за ініціативну службу і відповідальне ставлення до поставлених завдань! Знищено/ подавлено 49 мопедів. 5 втекли в іншу область. 1 влучання(без наслідків)", – йдеться у його повідомленні.  

  • Сьогодні вночі росіяни завдали по Україні ракетно-дронового удару. Під атаками була столиця, Харківщина, Запоріжжя, Одещина, Полтавщина. 
﻿
