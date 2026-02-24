Представник ГУР: «Росіяни не припиняють спроб збільшити свою агентурну мережу»

Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін. Як ГУР МО України бореться зі спецслужбами агресора, дає відсіч росіянам у кіберсфері та інформаційному просторі Євгеній Єрін розповів під час тематичної дискусійної панелі, що проходила в межах спільного проєкту LB.ua та EFI Group «Нова країна» .

Не маючи значних успіхів на полі бою, держава-агресор росія дедалі активніше вкладається в масштабні кібератаки та інформаційні/дискредитаційні кампанії, говорить представник пресслужби

Фото: Зоряна Стельмах Євген Єрін, представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України

«Дійсно, держава-агресор Росія становить загрозу у кіберсфері та постійно намагається розвивати відповідні сили і засоби. Також росіяни не припиняють спроб збільшити свою агентурну мережу, а також наростити так звані «фабрики тролів» ― для підривної роботи в інтернет-мережі», — заявив Євгеній Єрін.

Особливо активно тиснути на інших «фронтах» ворог починає, коли не здатен завдати тиску на полі бою, додав ГУРівець.

«Звісно, російські кібератаки здатні завдати серйозної шкоди. Але наші кіберфахівці та спеціалісти з інших підрозділів постійно дбають про захист критичної кіберінфраструктури України та вдосконалюють його», — зазначив Євгеній Єрін.

Він додав, що кіберфахівці ГУР здійснили цілу низку успішних операцій проти Росії, передовсім ― щодо її підприємств військово-промислового комплексу. У межах цих кібероперацій розвідники здобули важливі дані про військові розробки агресора, а також про стан і спроможності цих підприємств.

«Ця робота і боротьба триває. Думаю, на цьому полі ми теж можемо дати гідну відсіч нашому ворогу. …За 2025 рік, якщо не помиляюсь, ми провели близько 10 успішних кібератак. В першу чергу по підприємствах оборонної промисловості, банківських послуг, державних підприємствах, в тому числі, «РЖД» як одному з ключових об’єктів логістики російської окупаційної армії ― це все законні військові цілі для наших кіберфахівців», — наголосив ГУРівець.

«Наразі зарано говорити про якісь алгоритми для широкої боротьби. На жаль, щоразу це точкова протидія, і не завжди ефективна, особливо коли контент камуфлюють під начебто розважальний. Окрім загроз, які породжує використання технологій ШІ в інформаційній війні, я б звернув увагу також і на усіляких провокаторів-блогерів та анонімні канали в телеграмі, які грають на емоціях, маніпулюють інформацією, підіграють російській пропаганді», — сказав Євгеній Єрін.