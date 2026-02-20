На Куп'янщині ворожий безпілотник атакував евакуаційний підрозділ "Білі Янголи" . Загинули двоє поліцейських, ще один співробітник поранений.

"20 лютого під час виконання службових обов’язків у Куп’янському районі загинули працівники поліції Юлія Келеберда та Євген Калган. Ще один поліцейський отримав тілесні ушкодження", – повідомляє поліція Харківської області.

Спецпризначенці підрозділу "Білі Янголи" вирушили для проведення евакуації цивільного населення.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 20 лютого відбулося 130 бойових зіткнень.

На Покровському напрямку ворог здійснив 22 атаки. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Новоолександрівки і Кучерового Яру.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 20 лютого – в новині.

На переговорах у Женеві усі три сторони погодилися, що провідну роль у моніторингу за припиненням вогню гратимуть США. Вони будуть головуючими в цьому напрямку.

Про це президент Володимир Зеленський сказав журналістам за результатами доповіді переговорної групи. Він вважає домовленість про роль Штатів у моніторингу важливим результатом перемовин військової підгрупи, пише LB.ua.

"Обговорювали гуманітарні питання на політичній підгрупі. Рано говорити про позитив, але також знайшли конструктив, що найближчі дні визначаться з обміном: в якій кількості і коли він може бути", – сказав президент.

Третє питання – обговорили територію Донбасу. "Тут поки що конструктиву не знайдено", – сказав Зеленський.

Четвертий результат – попередня домовленість про те, що впродовж десяти днів має бути нова зустріч у Женеві. З переговорною групою обговорять, які меседжі вони повезуть та який мандат матимуть.

Угорщина заблокувала виділення кредиту Євросоюзу у розмірі 90 мільярдів євро, який мав стабілізувати фінанси України, передає Financial Times.

На засіданні послів ЄС у п’ятницю угорська сторона висловила протест проти спільного запозичення коштів під гарантії бюджету Євросоюзу. Рішення потребує одностайної підтримки всіх 27 країн-членів, тож позиція Будапешта фактично зупинила процес.

Ситуація ускладнюється тим, що від цього кредиту залежить і програма МВФ на 8 мільярдів євро. Без цих грошей Україна може зіткнутися з фінансовою кризою вже у другому кварталі року.

Докладніше – в новині.

“Цифровий суверенітет сьогодні - така ж за значущістю сфера, як і вся критична інфраструктура, енергетика, оборона, але про яку ми не так часто говоримо і на яку не часто звертаємо увагу. І що найголовніше - “прильоти” у цій сфері відбуваються тихо, без оголошення тривоги, а про наслідки цих “прильотів” ми дізнаємося не одразу, що набагато ускладнює роботу і з ними, і з превентивними механізмами”, - так тему нинішньої дискусії “Нової країни” (спільного проєкту LB.ua та EFI Group) “Цифровий суверенітет-2026: як захистити Україну і українців від інформаційних і кіберзагроз” прокоментувала СЕО EFI Group Ольга Батова.

Цього разу дискусійна панель проходила у колаборації з програмою “Факти тижня на ICTV”, яка нині відзначає своє 20-річчя.

Усі подробиці – в нашому репортажі.

Упродовж 20-25 лютого в Україні очікується можливі підтопленні через підвищення рівня води в річках. Жовтий та помаранчевий рівні небезпеки оголошені у Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Харківській та Черкаська області, на Волині та Поліссі.

"Підвищення рівня води прогнозують на річках Савранка, Кодима, Велика Вись, Чорний Ташлик, Мертвовід, Інгул, Південний Буг (ділянка Олександрівка – Миколаїв), Уди, Лопань, Мерло, Сіверський Донець (пости Зміїв та Ізюм) та суббасейні Прип’яті", – наголошують у ДСНС.

Через відлигу та опади очікується послаблення льоду та підйом води. Можливе часткове затоплення сільгоспугідь, господарських об'єктів, а також ліній зв’язку та електрифікації у прирічкових зонах.

Рятувальники закликають жителів прибережних зон бути пильними та враховувати інформацію про можливі підтоплення під час планування господарської діяльності. У разі надзвичайної ситуації – телефонувати за номером 101.

Найповніша картина сьогоднішнього дня - на нашому сайті.

Тримаймося!