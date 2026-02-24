Після Литви виставка поїде до Швеції та Німеччини.

ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ — фотовиставку-інсталяцію відкрили у Вільнюсі в четверту річницю повномасштабного вторгнення.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Виставка присвячена майже двом рокам оборони Часового Яру воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.

"Противник планував захопити місто до 9 травня 2024 року. Не зміг тоді — не може й досі. Підрозділи бригади системно знищують ворога і зривають його плани", - йдеться в повідомленні.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Інсталяція складається з 30 фотографій. Основа — фрагменти парканів із Донеччини, посічені російськими обстрілами. Кожна світлина — це конкретний епізод майже двох років безперервних боїв за місто.

Фото: 24 ОМБр імені короля Данила

Після Литви експозиція поїде до Швеції та Німеччини.