ЧАСІВ ЯР. ВОГНЕТРИВКІ — фотовиставку-інсталяцію відкрили у Вільнюсі в четверту річницю повномасштабного вторгнення.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Виставка присвячена майже двом рокам оборони Часового Яру воїнами 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила.
"Противник планував захопити місто до 9 травня 2024 року. Не зміг тоді — не може й досі. Підрозділи бригади системно знищують ворога і зривають його плани", - йдеться в повідомленні.
Інсталяція складається з 30 фотографій. Основа — фрагменти парканів із Донеччини, посічені російськими обстрілами. Кожна світлина — це конкретний епізод майже двох років безперервних боїв за місто.
Після Литви експозиція поїде до Швеції та Німеччини.