ЗМІ: Кіберфахівці ГУР МО зламали сервіси російської залізниці

Потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували онлайн-систему "Российских железных дорог" (РЖД). Унаслідок атаки сервіси російського національного перевізника не працюють.

Про це "Інтерфакс-Україна" повідомили джерела в українській розвідці.

Унаслідок "нестандартної" кібератаки порушено працездатність системи zd.ru. Зокрема операція призвела до збою роботи серверів NS, які відповідають за розпізнавання доменних імен в мережі.

"Таким чином, на рівні домену rzd.ru (включно зі всіма субдоменами) неможливо конвертувати доменне ім’я в IP адресу, внаслідок чого всі сервіси на rzd.ru більше не працюють (включно з мобільними додатками)", — кажуть у розвідці.

Факт кібератаки на інфраструктуру визнали й в РЖД. За даними пресслужби РЖД, потужність атаки сягала 6 ГБ та майже 2,5 млн пакетів за секунду. Російські користувачі фактично втратили можливість користуватися ресурсами російської залізниці.