Ворог атакував Есманьську громаду на Сумщині

Уранці 8 червня російська армія вдарила по Есманьській громаді на Сумщині. Унаслідок обстрілу поранена людина.
Про це повідомили у Сумській ОВА.
За попередніми даними, ворог застосував по громаді РСЗВ та FPV-дрони.
"Унаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу", — ідеться у повідомленні.
- Також 8 червня російська армія атакувала Роменщину Сумської області. Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 43 та 28 років.