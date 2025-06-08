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Ворог атакував Есманьську громаду на Сумщині

Окупанти застосували РСЗВ та дрони.

Ворог атакував Есманьську громаду на Сумщині
наслідки російського авіаудару по Білопільській громаді Сумщини 14 травня 2025 року
Фото: Сумська ОВА

Уранці 8 червня російська армія вдарила по Есманьській громаді на Сумщині. Унаслідок обстрілу поранена людина.

Про це повідомили у Сумській ОВА.

За попередніми даними, ворог застосував по громаді РСЗВ та FPV-дрони.

"Унаслідок атаки поранено одну людину. Також загорілися житлові будинки мирних мешканців. Наразі триває ліквідація наслідків обстрілу", — ідеться у повідомленні.
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