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Ворожий "Ланцет" атакував цивільних на Сумщині, постраждали мирні мешканці

Через російський обстріл постраждали дві жінки.

Ворожий "Ланцет" атакував цивільних на Сумщині, постраждали мирні мешканці
Фото: Сумська ОВА

Уранці 8 червня російська армія атакувала Роменщину Сумської області. Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 43 та 28 років. 

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ударний БпЛА, ймовірно "Ланцет",  вдарив по території Недригайлівської громади. Унаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна. 

"Ворог свідомо б’є по мирному населенню – без жодних моральних меж", — наголошують в ОВА.

Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. Масштаби руйнувань і всі обставини з'ясовують.

  • Упродовж доби російські окупанти здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах у 12 територіальних громадах Сумської області.
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