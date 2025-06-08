Ворожий "Ланцет" атакував цивільних на Сумщині, постраждали мирні мешканці

Через російський обстріл постраждали дві жінки.

Уранці 8 червня російська армія атакувала Роменщину Сумської області. Унаслідок атаки постраждали дві жінки віком 43 та 28 років.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Ударний БпЛА, ймовірно "Ланцет", вдарив по території Недригайлівської громади. Унаслідок атаки поранені дві жінки: 43-річна та 28-річна. Одна із постраждалих вагітна.

"Ворог свідомо б’є по мирному населенню – без жодних моральних меж", — наголошують в ОВА.

Також пошкоджені автівки, магазини. На місці працюють усі відповідні служби. Масштаби руйнувань і всі обставини з'ясовують.