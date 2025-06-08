На Донеччині унаслідок російських обстрілів загинули четверо цивільних, ще дев'ять — поранені

Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 3247 мешканців Донеччини, ще 7273 — поранено.

Упродовж минулої доби російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини, ще дев'ятеро зазнали поранень.

Про це повідомляє начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"На Донеччині 7 червня росіяни вбили чотирьох жителів: 2 у Яблунівці, по 1 в Костянтинівці та Сіверську. Ще 9 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення загинуло 3247 мешканців Донеччини, ще 7273 — поранено.

Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.