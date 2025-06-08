Упродовж доби ворог здійснив понад 80 обстрілів по Сумщині

Упродовж доби російські окупанти здійснили понад 80 обстрілів по 27 населених пунктах у 12 територіальних громадах Сумської області. Унаслідок російського терору є пошкодження будинків та соціальної інфраструктури.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Ворог застосував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА.

Зокрема, росіяни завдали майже 30 ударів РСЗВ і понад 20 скидань ВОГ з БпЛА, а такожмайже 10 ударів КАБів.

Крім того ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.

Унаслідок обстрілів пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури у Глухівській та Миколаївській громадах.

За добу місцеві органи влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовали 24 людини.

За добу повітряна тривога в області тривала 12 годин 57 хвилин.