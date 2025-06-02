Зеленський назвав два головні напрямки наступу Росії

Росія зараз проводить активну наступальну операцію на Сумському і Покровському напрямках. Україна працює над тим, аби не дати ворогу сформувати "ударний кулак". Про це президент Володимир Зеленський сказав під час онлайн-спілкування з журналістами 2 червня.

Він вважає, що оборонці працюють міцно. Вони проводять різні дронові операції, які дають певний результат.

Учорашня операція "Павутина" може бути не останньою, якщо окупанти не зупиняться, підкреслив президент.

Він нагадав, що за ніч до "Павутини" Росія вдарила по Україні 400 дронами. Це була масова атака по цивільній інфраструктурі. Це відбувається щодоби.

"Ми паузами називаємо ночі, коли немає убивств, а дрони є. Тому розлюченість Росії нікого не цікавить", – сказав президент Зеленський.