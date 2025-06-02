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Україна передала Росії список з 400 дітей, яких та має повернути

Росія на це сказала, що українці "розігрують шоу". 

Україна передала Росії список з 400 дітей, яких та має повернути
Фото: Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету

Україна і Росія обміняються списками людей, яких вони хочуть повернути в рамках наступного обміну, уже цього тижня. Українська делегація підняла питання обміну військовополонених, політичних в'язнів та журналістів, розповів президент Володимир Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами 2 червня, передає кореспондент LB. 

Він додав, що Київ сподівається цього разу все таки отримати списки до обміну. Окрім того, є домовленість про обмін загиблих у форматі 6000 на 6000.

Відомо, що з них опізнані лише 15 %. І раніше був прецедент, коли Росія передавала тіла свої солдатів замість українських. 

Окремий список – це 400 українських дітей, раніше викрадених окупантами й вивезених до Росії. Коментуючи ставлення до їх повернення, представники Росії сказали Україні, що не треба влаштовувати "шоу для бездітних європейських бабусь". 

Українську делегацію це обурило, і вона нагадала, що загалом Росія викрала близько 20 000 дітей. Росіяни на це сказали, що йдеться не про тисячі, а про сотні. 

Станом на зараз Україна змогла повернути вже 1300 неповнолітніх. 

Переговори України і Росії 2 червня

Сьогодні в Стамбулі відбувся другий раунд переговорів України і Росії. Росіяни знову не погодилися на повне припинення вогню, але вдалося досягнути з ними згоди на обмін військових віком до 25 років та тих, хто має важків поранення, у форматі всіх на всіх. Крім того, Україна передала росіянам список дітей, яких Москва має повернути додому. 

Російська делегація за підсумками зустрічі заявила, що передала Україні документ із власним баченням мирного процесу. Україна вивчить його і протягом тижня надасть відповідь.

Україна пропонує провести наступну зустріч до кінця цього місяця, 20-30 числа. Також вона наполягає на необхідності прямих перемовин Володимира Зеленського з Путіним, як варіант – за участі Дональда Трампа.

Росія на це згоди поки не озвучувала. 

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