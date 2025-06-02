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Росіяни скинули вибухівку на медичне авто у Херсоні: є загиблі та поранені

Автівка згоріла вщент.

Росіяни скинули вибухівку на медичне авто у Херсоні: є загиблі та поранені
Наслідки атаки у Херсоні
Фото: Скріншот відео Херсонської ОВА

Російські окупанти атакували з дрона медичну автівку у центрі Херсона. Унаслідок атаки загинув водій, двоє людей постраждали. 

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:00 росіяни атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона.  Через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент", — каже він. 

Унаслідок обстрілу загинув водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.

  • Учора, 1 червня, російські окупанти скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона. Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік, ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.
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