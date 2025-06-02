Росіяни скинули вибухівку на медичне авто у Херсоні: є загиблі та поранені

Російські окупанти атакували з дрона медичну автівку у центрі Херсона. Унаслідок атаки загинув водій, двоє людей постраждали.

Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Близько 17:00 росіяни атакували з дрона медичну автівку у середмісті Херсона. Через ворожий удар транспортний засіб – згорів вщент", — каже він.

Унаслідок обстрілу загинув водій 1957 року народження. Також поранено двох працівників поліклініки: чоловіка та жінку, 1972 і 1966 років народження.