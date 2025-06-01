Окупанти вдарили по Антонівці біля Херсона, є загиблий і поранені

Російські окупанти скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

За даними слідства, 1 червня близько 12:50 військовослужбовці збройних сил РФ завдали чергового удару по передмістю Херсона — селищу Антонівка, застосувавши безпілотний літальний апарат.

У результаті скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік. Ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.