Окупанти вдарили по Антонівці біля Херсона, є загиблий і поранені

Російські окупанти скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона.
Про це інформує прокуратура Херсонської області.
За даними слідства, 1 червня близько 12:50 військовослужбовці збройних сил РФ завдали чергового удару по передмістю Херсона — селищу Антонівка, застосувавши безпілотний літальний апарат.
У результаті скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік. Ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.
- Напередодні росіяни атакували з дрона цивільне авто з людьми. Двох цивільних госпіталізували з пораненнями.
- Також через обстріли РФ у Херсоні загинула літня жінка.