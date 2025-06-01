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Окупанти вдарили по Антонівці біля Херсона, є загиблий і поранені

Унаслідок скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік. 

Окупанти вдарили по Антонівці біля Херсона, є загиблий і поранені
Ліквідація наслідків обстрілу Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Російські окупанти скинули вибухівку на цивільних мешканців Антонівки, що у передмісті Херсона. 

Про це інформує прокуратура Херсонської області. 

За даними слідства, 1 червня близько 12:50 військовослужбовці збройних сил РФ завдали чергового удару по передмістю Херсона — селищу Антонівка, застосувавши безпілотний літальний апарат.

У результаті скидання вибухового пристрою загинув 52-річний чоловік. Ще двоє цивільних дістали поранення. На момент атаки всі постраждалі перебували на вулиці.

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