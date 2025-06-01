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Дрони СБУ відпрацювали відразу по 4 військових аредромах у Росії

Тепер у Росії зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація".

Дрони СБУ відпрацювали відразу по 4 військових аредромах у Росії
Фото: скріншот

У рамках спецоперації "Павутина" дрони СБУ відпрацювали по одразу чотирьох аеродромах у тилу Росії. 

Як повідомляють наші джерела, наразі літаки палають на аеродромах "Белая", "Дягілєво", "Оленья" та "Іваново". 

Джерела редакції зазначили, що завдяки очільники СБУ Малюку в Росії тепер зрозуміли справжнє значення слова "демілітаризація".

Нагадаємо, 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії. Дрони СБУ відпрацювали по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

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