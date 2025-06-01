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Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ (оновлено)

Під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. 

Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ (оновлено)
вибух
Фото: Міненерго

У неділю, 1 червня, російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені українські військовослужбовці.

Оновлення. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ

Як повідомили у командування, під час тривоги жодних шикувань чи масових зборів не відбувалося — більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим наразі надається кваліфікована медична допомога.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", — наголошують у Сухопутних військах.

Для з’ясування причин і обставин інциденту створено спеціальну комісію та призначено службове розслідування. Командування оперативного командування "Схід" також співпрацює з правоохоронними органами.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", — додають у командуванні.

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