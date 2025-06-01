Росія завдала ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ (оновлено)

Під час удару жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося.

У неділю, 1 червня, російські війська завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України. Внаслідок атаки є загиблі та поранені українські військовослужбовці.

Оновлення. Станом на 12:50 відомо про 12 загиблих і понад 60 поранених.

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ

Як повідомили у командування, під час тривоги жодних шикувань чи масових зборів не відбувалося — більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим наразі надається кваліфікована медична допомога.

"Наголошуємо, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях. Постраждалим надається вся необхідна кваліфікована медична допомога", — наголошують у Сухопутних військах.

Для з’ясування причин і обставин інциденту створено спеціальну комісію та призначено службове розслідування. Командування оперативного командування "Схід" також співпрацює з правоохоронними органами.

"У разі встановлення, що до загибелі та травмування військовослужбовців призвели дії або бездіяльність посадових осіб, винні будуть притягнуті до суворої відповідальності", — додають у командуванні.