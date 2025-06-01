Росія атакувала Київщину ракетами і дронами, — ОВА

У ніч на 1 червня РФ атакувала Київську область дронами і різними типами ракет. У Білоцерківському районі зафіксовано пошкодження.

Про це повідомляє очільник Київської ОВА Микола Калашник.

"Уночі ворог знову здійснив масовану атаку на Київщину, комбінуючи БпЛА, крилаті та балістичні ракети. Він усе більше нарощує кількість ударних дронів для своїх атак на мирні українські населені пункти", — ідеться у повідомленні.

На щастя, унаслідок атаки постраждалих серед населення немає і влучань в об’єкти критичної інфраструктури не допущен. Водночас у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків.

"В них вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі. Усім власникам будинків буде надана необхідна допомога. Оперативні служби продовжують роботи з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки", — зазначив Калашник.