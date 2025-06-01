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Росіяни атакували БпЛА три райони Харківщини, є жертви

Ворог запустив 13 безпілотників по області: зруйновані адмінбудівлі, житлові будинки та господарчі будівлі.

Росіяни атакували БпЛА три райони Харківщини, є жертви
Фото: EPA/UPG

Уночі 1 червня російські окупанти атакували безпілотниками три райони Харківської області. Унаслідок влучань загинула жінка, виникли руйнування житлових будинків, адмінбудівель та господарчих споруд. 

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, зокрема вдарив ракетою (тип встановлюється), випустив чотири керовані авіабомби, атакував 13 БпЛА типу "Герань-2", шістьма "Шахедами" та одним FPV-дроном.

У селі Вовчанські Хутори Вовчанської громади постраждали 65-річний чоловік і 65-річна жінка, а в селі Новоолександрівка Вовчанської громади зазнали поранень 47-річна жінка та 57-річний чоловік.

У Куп’янську загинула 63-річна жінка, постраждав 65-річний чоловік. У селі Васищеве Безлюдівської громади постраждав 32-річний чоловік, а в м. Лозова — 45-річна жінка.

Унаслідок ворожої агресії пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури. Зокрема, у Харківському районі пошкоджено 17 приватних будинків, автомобіль, будівлі підприємства, адмінбудівлю, СТО та електромережі. У Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок та адмінбудівлю.

В Лозівському районі пошкоджені будівля майстерні навчального закладу, скління багатоквартирного будинку та електромережі, в Ізюмському — приватний будинок, багатоквартирний будинок, автомобіль, 2 підприємства.

  • Російські війська 31 травня обстріляли Куп’янськ і село Вовчанські Хутори на Харківщині. У Куп’янську внаслідок ворожого удару загинула жінка. Ще один місцевий зазнав гострої реакції на стрес.
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