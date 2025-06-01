Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, є пошкодження

Росіяни уночі та вранці атакували дронами та вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Агресор продовжував атакувати Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Потерпали районний центр і населені пункти Покровської, Червоногригорівської, Марганецької громад", — йдеться в повідомленні.

За даними Лисака, пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль. Зайнялася також приватна оселя. Вогонь рятувальники вже приборкали.

Минулося без загиблих та постраждалих.

Уночі та зранку захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 16 дронів.