Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами, є пошкодження

Росіяни уночі та вранці атакували дронами та вдарили з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Агресор продовжував атакувати Нікопольщину артилерією та FPV-дронами. Потерпали районний центр і населені пункти Покровської, Червоногригорівської, Марганецької громад", — йдеться в повідомленні.
За даними Лисака, пошкоджені багатоквартирний будинок, автомобіль. Зайнялася також приватна оселя. Вогонь рятувальники вже приборкали.
Минулося без загиблих та постраждалих.
Уночі та зранку захисники неба знищили над Дніпропетровщиною 16 дронів.
- Учора агресор атакував Нікопольщину артилерією та безпілотниками. Поцілив по райцентру, Марганецькій і Покровській громадах. Постраждали три людини.