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Сили оборони ліквідували 1230 російських окупанттів та ворожу техніку

РФ втратила на війні в Україні близько 988 560 військових.

Сили оборони ліквідували 1230 російських окупанттів та ворожу техніку
Фото: Сухопутні війська

Упродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1230 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 150 БпЛА.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 988 560 (+1230) осіб,
  • танків ‒ 10872 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
  • артилерійських систем – 28527 (+52) од,
  • РСЗВ – 1401 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1173 (+0) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151),
  • крилаті ракети ‒ 3268 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3903 (+1)

Дані уточнюються.

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