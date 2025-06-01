Сили оборони ліквідували 1230 російських окупанттів та ворожу техніку

Упродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1230 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 150 БпЛА.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 988 560 (+1230) осіб,
- танків ‒ 10872 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22656 (+4) од,
- артилерійських систем – 28527 (+52) од,
- РСЗВ – 1401 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1173 (+0) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38366 (+151),
- крилаті ракети ‒ 3268 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50325 (+127) од,
- спеціальна техніка ‒ 3903 (+1)
Дані уточнюються.