Сили оборони ліквідували 1230 російських окупанттів та ворожу техніку

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.06.25 орієнтовно склали:

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Упродовж доби Сили оборони України ліквідували ще 1230 російських окупантів, знищили 5 ворожих танків та понад 150 БпЛА.

РФ втратила на війні в Україні близько 988 560 військових.

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