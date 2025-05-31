Росіяни атакували керованими авіабомбами одну з прифронтових громад Запорізької області (оновлено)

наслідки одного з російських обстрілів Запорізької області, фото ілюстративне

31 травня окупанти вдарили КАБами по одній із прифронтових громад Запорізької області.

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, сталися пожежі приватних будинків.

«Попередньо, одна людина постраждала», - додав Федоров.

Оновлено. Крім пораненої у Верхній Терсі жінки, яка відмовилася від госпіталізації, постраждав ще чоловік, зазначив згодом Іван Федоров.

У селі після удару авіабомбами зруйнований будинок, виникла пожежа, пошкоджені будівлі поруч з місцем влучання.