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Росіяни атакували керованими авіабомбами одну з прифронтових громад Запорізької області (оновлено)

Спалахнули пожежі в приватних будинках.

Росіяни атакували керованими авіабомбами одну з прифронтових громад Запорізької області (оновлено)
наслідки одного з російських обстрілів Запорізької області, фото ілюстративне
Фото: Запорізька ОВА

31 травня окупанти вдарили КАБами по одній із прифронтових громад Запорізької області. 

Про це повідомив керівник ОВА Іван Федоров.

За його словами, сталися пожежі приватних будинків. 

«Попередньо, одна людина постраждала», - додав Федоров.

Оновлено. Крім пораненої у Верхній Терсі жінки, яка відмовилася від госпіталізації, постраждав ще чоловік, зазначив згодом Іван Федоров.

У селі після удару авіабомбами зруйнований будинок, виникла пожежа, пошкоджені будівлі поруч з місцем влучання. 

  • Уранці 31 травня російські військові також атакували прифронтовий Оріхів. Унаслідок ворожої атаки поранень зазнав літній чоловік.
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