​У Херсонській громаді – ще двоє поранених жителів через російські обстріли

У Херсонській громаді 31 травня росіяни поранили двох людей.

Як повідомила міська військова адміністрація, спершу до лікарні забрали 39-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району близько 14.00.

У чоловіка - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення.

Ще одного потерпілого доставили з Антонівки. Приблизно о той же час його атакував російський безпілотник.

У чоловіка - мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук і правої стопи.