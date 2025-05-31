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​У Херсонській громаді – ще двоє поранених жителів через російські обстріли

У людей – вибухові травми й поранення.

​У Херсонській громаді – ще двоє поранених жителів через російські обстріли
медики
Фото: Telegram/Павло Кириленко

У Херсонській громаді 31 травня росіяни поранили двох людей.

Як повідомила міська військова адміністрація, спершу до лікарні забрали 39-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району близько 14.00.

У чоловіка - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення.

Ще одного потерпілого доставили з Антонівки. Приблизно о той же час його атакував російський безпілотник.

У чоловіка - мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук і правої стопи.

  • Уранці 31 травня ворог атакував Центральний та Корабельний райони Херсона, була поранена одна людина.
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