​У Херсонській громаді – ще двоє поранених жителів через російські обстріли

У Херсонській громаді 31 травня росіяни поранили двох людей.
Як повідомила міська військова адміністрація, спершу до лікарні забрали 39-річного херсонця, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Корабельного району близько 14.00.
У чоловіка - контузія, вибухова та закрита черепно-мозкова травми, множинні уламкові поранення.
Ще одного потерпілого доставили з Антонівки. Приблизно о той же час його атакував російський безпілотник.
У чоловіка - мінно-вибухова травма, уламкові поранення рук і правої стопи.
- Уранці 31 травня ворог атакував Центральний та Корабельний райони Херсона, була поранена одна людина.