“Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…”

Що розповідають мешканці про це місце та скільки випадків незаконного позбавлення волі задокументувала Луганська обласна прокуратура — читайте у нашому матеріалі.

Водночас нам вдалося знайти свідків , що в Новоайдарі російські окупанти катували людей у підвалі готельного комплексу “Наталі”. Поряд із будівлею вони облаштували блокпост, де перевіряли документи місцевих жителів.

За інформацією наших джерел у силових структурах, слідчі опитували мешканців Новоайдару, яких незаконно позбавляли волі. Утім, жоден із них не зміг упізнати місце, де їх утримували та катували після затримання.

Новоайдар — селище в Щастинському районі на Луганщині, розташоване за 60 км від Луганська та 30 км від Щастя. Воно було окуповане російськими військами 2 березня 2022 року. Порівняно з іншими населеними пунктами області, інформації про ситуацію в Новоайдарі у відкритих джерелах — обмаль. Особливо — щодо питань безпеки та тиску з боку окупаційних сил. Однак, зібрані нами дані та свідчення джерел у правоохоронних органах підтверджують: у Новоайдарі російські військові затримували цивільних осіб та тримали їх у полоні.

Фото: photo-lviv.in.ua Дорожний знак 'Новоайдар', фото 2015 року

Катували у підвалі готелю

Починаючи з 2022 року, ми неодноразово отримували повідомлення про зникнення місцевих жителів Новоайдару та їхнє утримання у місцях несвободи, контрольованих російськими військовими.

У квітні поточного року авторка цього матеріалу познайомилася з жінкою, яка покинула тимчасово окупований Новоайдар у липні 2022 року. Її ім’я та прізвище не розголошуються з міркувань безпеки, адже відомо, що родичам тих, хто виїхав до України, часто загрожує небезпека. Так, за словами жінки, після її евакуації на підконтрольну територію, її родичів викрали з власного будинку в Новоайдарі озброєні чоловіки у військовій формі. Наразі відомо, що їх тримають в ув’язненні в іншому населеному пункті окупованої Луганщини. Окупанти інкримінують їм “держзраду”, коригування вогню та терористичні дії і зараз триває “судовий процес” над ними.

Також ця переселенка розповіла про катівню, облаштовану в підвалі готельного комплексу «Наталі» за адресою: вул. Центральна, 1А. За її словами, мешканці, що жили поруч, чули звідти нелюдські крики.

«Там так кричали, що собаки навіть не виходили зі своїх будок», — згадує жінка.

Раніше інша героїня нашого матеріалу “В одній камері з вбивцями, а сепаратисткою: як утримують цивільних в окупованому Луганську” — Віра Бірюк, також підтверджувала, що в готелі «Наталі» проживали російські військові.

«Біля готелю вони облаштували блокпост і постійно перевіряли документи. Востаннє я проходила повз нього в липні 2023 року», — розповіла Віра.

Фото: надано автором Готельний комплекс 'Наталі', Новоайдар

Облаштували у готелі комендатуру: свідчення потерпілого

Окрім наведених свідчень, нам вдалося поспілкуватися з місцевим жителем, якого утримували в тому самому підвалі. З міркувань безпеки його ім’я не розголошується.

За словами чоловіка, 29 березня 2022 року його затримали представники так званої «воєнної комендатури» й доставили до відділку поліції в Новоайдарі, де утримували в ув’язненні дві доби.

“Мене звинувачували у допомозі ЗСУ. Вони нічого не мали на мене, лише свої припущення, але ж це не зупиняло їх. Коли мене привезли, то там вже були люди. Я чув голоси. Мене тричі водили на допит. Фізичної сили, як такої, до мене не застосовували, але були ті, кого били сильно. Було таке, що надягли мішок на голову, вели якимись дворами, а потім зупинили та неодноразово приставляли до горла пістолет, залякуючи розстрілом”, — каже чоловік.

31 березня 2022 року їх перевезли в інше місце — у підвал готелю “Наталі”. Потерпілий впізнав це місце, оскільки раніше був там.

“Підвал десь 5-6 м на 10 м. Військові змусили нас тягати якісь їхні ящики. Саме того дня вони почали облаштовувати тут “військову комендатуру Новоайдару”. Того дня тут було дуже шумно, бо вони привозили весь час людей — з Білокуракинщини, Міловського району, місцевих. Памʼятаю, що привезли дівчину, дуже побиту”, — розповідає потерпілий.

Ці три дні їх майже не годували. Один раз давали шмат рулету з сала, а в підвалі готелю — якісь обʼїдки, каже наш співрозмовник.

Наступного дня, 1 квітня 2022 року, чоловіка відпустили. Йому одягли мішок на голову, кайданки і кудись вивели. Коли мішок зняли, то перед ним стояв стіл, на якому лежав папір. Його змусили написати так зване “зобовʼязання” про те, що він “не вчинятиме ніяк протиправних дій у відношенні до нової влади”. Згодом чоловіку вдалося покинути ТОТ.

Фото: EPA/UPG Черга на блокпосту сепаратистів поблизу міста Слов'яносербськ, Луганська об 10 вересня 2014 року.

Відкрито 10 кримінальних проваджень

Про зникнення цивільних та утримання людей в цьому населеному пункті відомо і Луганській обласній прокуратурі. Зокрема, керівник Луганської облпрокуратури Сергій Василина у відповіді на наш запит повідомив LB.ua, що зараз триває досудове розслідування у 10 кримінальних провадженнях щодо незаконного позбавлення волі 12 цивільних осіб в окупованому Новоайдарі.

В одному з них уже зафіксовано свідчення про застосування тортур або нелюдського поводження щодо затриманої особи.

«Досудове розслідування триває. Ми робимо все можливе, аби встановити місце перебування людей, перевірити кожен факт і притягнути винних до відповідальності, бо за кожною кримінальною справою стоїть доля конкретної особи, її біль. І ми не маємо права це ігнорувати. Ми закликаємо громадян повідомляти про будь-які відомі випадки незаконного утримання або насильства на окупованих територіях. Кожне повідомлення може стати кроком до встановлення істини», — наголосив керівник обласної прокуратури.