Росіяни вдарили по шляхопроводу Покровська, є загиблі

Армія РФ декілька разів завдала удару по шляхопроводу Покровська на Донеччині. Унаслідок удару загинули троє людей.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"30 травня об 11:25 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини м. Покровськ, в результаті чого загинула невідома жінка, вік – близько 40 років (повні анкетні дані встановлюються)", — ідеться в повідомленні.

Пізніше надійшло повідомлення щодо повторного ворожого обстрілу західної частини Покровська. В результаті обстрілу загинули двоє невідомих та пошкоджено цивільне авто.

Також ворог здійснив обстріл житлового сектору центральної частини Покровська, в результаті чого отримала поранення цивільна жінка.

Також пошкоджено приватний будинок.