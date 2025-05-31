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Росіяни вдарили по шляхопроводу Покровська, є загиблі

Окупанти упродовж 30 травня завдали кількох ударів по Покровську Донецької області.

Росіяни вдарили по шляхопроводу Покровська, є загиблі
Зеленський поїхав до Покровська
Фото: Офіс президента в Telegram

Армія РФ декілька разів завдала удару по шляхопроводу Покровська на Донеччині. Унаслідок удару загинули троє людей.

Про це повідомляє Покровська МВА.

"30 травня об 11:25 з боку російських окупаційних військ відбувся обстріл (тип озброєння встановлюється) західної частини м. Покровськ, в результаті чого загинула невідома жінка, вік – близько 40 років (повні анкетні дані встановлюються)", — ідеться в повідомленні.

Пізніше надійшло повідомлення щодо повторного ворожого обстрілу західної частини Покровська.  В результаті обстрілу загинули двоє невідомих та пошкоджено цивільне авто.

Також ворог здійснив обстріл житлового сектору центральної частини Покровська, в результаті чого отримала поранення цивільна жінка.

Також пошкоджено приватний будинок.

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