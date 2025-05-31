У Міноборони ознайомили двопартійну делегацію США з безпековою ситуацією в Україні

Також представник Міноборони ознайомив сенаторів із потребами України у системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах.

Перший заступник міністра оборони України Сергій Боєв під час зустрічі з конгресменами ознайомив двопартійну делегацію США з безпековою ситуацією та потребами України.

Про це інформує Міноборони України.

Представники Республіканської та Демократичної партій разом з фахівцями Інституту Маккейна прибули в Україну для ознайомлення з безпековою ситуацією в країні та критичними потребами, які можуть забезпечити США.

"Ми вдячні за підтримку США на різних рівнях, але для досягнення миру потрібно об’єднати зусилля. росія продовжує переслідувати свої цілі та мріє про слабку та залежну Україну", – зазначив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв.

Українська сторона ознайомила американську делегацію із ситуацією на полі бою, а також розвідувальною інформацією щодо планів агресора та розвитку його ОПК.

Сергій Боєв презентував партнерам спроможності українського ОПК та потреби у додатковому фінансуванні. Перший заступник міністра оборони акцентував на потребі в озброєнні саме американського виробництва: системах ППО, бронетехніці, ракетах та боєприпасах.

"Україна, як ніхто, прагне миру, але для його досягнення потрібно бути сильними. Підтримка США вкрай важлива для завершення цієї війни", – підсумував Сергій Боєв.