Сибіга: РФ заявляє, що готова "продовжувати та посилювати військові дії" — це ляпас Росії всім, хто виступає за мир

Глава МЗС закликав посилити тиск на РФ на тлі заяв постпреда Росії в ООН про готовність воювати проти України "стільки, скільки знадобиться".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву постпреда РФ в ООН Небендзі щодо готовності Росії воювати проти України "стільки, скільки знадобиться". Глава українського МЗС назвав такі заяви представників РФ "ляпасом" тим, хто виступає за мир.

Про це повідомляють у пресслужбі МЗС України.

Реагуючи на заяву постійного представника Росії в ООН про готовність Москви продовжувати війну "стільки, скільки знадобиться", Андрій Сибіга заявив, що "коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику".

"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", – наголосив глава української дипломатії.

Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.

"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", – наголосив Сибіга.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню та за більш ніж тиждень не підготувала так званий "меморандум", який обіцяла передати одразу після обміну полоненими. "Україна не отримала від росіян жодних документів щодо цього".

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