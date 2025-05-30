Сибіга: РФ заявляє, що готова "продовжувати та посилювати військові дії" — це ляпас Росії всім, хто виступає за мир

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву постпреда РФ в ООН Небендзі щодо готовності Росії воювати проти України "стільки, скільки знадобиться". Глава українського МЗС назвав такі заяви представників РФ "ляпасом" тим, хто виступає за мир.
Про це повідомляють у пресслужбі МЗС України.
Реагуючи на заяву постійного представника Росії в ООН про готовність Москви продовжувати війну "стільки, скільки знадобиться", Андрій Сибіга заявив, що "коли весь світ наполягає на тому, що час негайно припинити вбивства та розпочати змістовну дипломатію, Росія використовує найвищі дипломатичні майданчики, щоб вивергати таку войовничу риторику".
"Це ляпас Росії всім, хто виступає за мир. Не лише Україні, а й Сполученим Штатам, європейським країнам, Китаю, Бразилії та іншим", – наголосив глава української дипломатії.
Андрій Сибіга закликав світ відреагувати на зухвалі заяви Росії, які ставлять під загрозу мирний процес.
"Наполягаємо, що тиск на Москву має бути посилений вже зараз. Вони не розуміють нормального ставлення чи дипломатичної мови; час говорити з ними мовою санкцій та посилення підтримки України", – наголосив Сибіга.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія продовжує ігнорувати заклики до припинення вогню та за більш ніж тиждень не підготувала так званий "меморандум", який обіцяла передати одразу після обміну полоненими. "Україна не отримала від росіян жодних документів щодо цього".
Переговори в Стамбулі
- 16 травня українська і російська делегації зустрілися вперше з весни 2022-го року. Посередником у перемовинах виступила Туреччина, хоча Росія, за даними різних медіа, вимагала, аби на зустрічі була лише Україна. Українську делегацію очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу перемовників увійшли ще 11 людей, зокрема перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця і представник ГУР міністерства оборони Вадим Скібіцький.
- Росія відправила на перемовини людей значно нижчого рівня. Очолив делегацію путінський помічник Володимир Мединський, також прибули заступник міністра закордонних справ Михайло Галузін, керівник ГУ Генштабу Ігор Костюков та заступник міністра оборони Олександр Фомін. Крім них, Москва відправила ще "експертів".
- Перед тим, які сідати за стіл переговорів, українська делегація провела ще дві зустрічі: з держсекретарем США і турецьким міністром закордонних справ, а також з представником США Кітом Келлогом і радниками президента Франції, канцлера Німеччини і прем'єр-міністрів Польщі та Великої Британії. Російський головний делегат Мединський зустрівся з представником США.
- Зустріч між Україною, Росією і Туреччиною почалася на годину пізніше анонсованого часу, близько 13:45. Вона тривала менше двох годин. Медіа писали суперечливі дані про її завершення: деякі про те, що вона добігла кінця, деякі – ще делегації взяли паузу. Також, за даними медіа, Росія висунула абсолютно неприйнятні вимоги для припинення вогню – аби Україна відвела війська зі своєї ж території.
- Нещодавно Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Росія пообіцяла надіслати США «умови того, що їм потрібно для досягнення припинення вогню» з Україною після телефонної розмови цього тижня між президентом Дональдом Трампом та очільником Кремля Владіміром Путіним. Попри позицію Конгресу та Європи, адміністрація Трампа проти посилення тиску на Москву після розмови з Путіним.