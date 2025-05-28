Андрій Сибіга: очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російську пропозицію провести зустріч 2 червня.
Про це повідомила пресслужба МЗС України.
"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам”, - зазначив Сибіга.
Як він повідомив, Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше.
“Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - підсумував Андрій Сибіга.
- Міністр оборони України Рустем Умєров передав керівникові російської делегації Володимиру Мединському документ, який відображає українську позицію щодо припинення вогню.
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Володимир Зеленський повідомив, що Умєров провів телефонну розмову з Мединським після переговорів у Стамбулі.
- Наступний раунд прямих переговорів між Україною та Росією може відбутись у Стамбулі. Росія хоче провести перемовини 2 червня.