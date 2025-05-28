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Андрій Сибіга: очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд

Сибіга пропонує Росії не чекати 2 червня.

Андрій Сибіга: очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російську пропозицію провести зустріч 2 червня.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам”, - зазначив Сибіга.

Як він повідомив, Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше. 

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“Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - підсумував Андрій Сибіга.

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