Андрій Сибіга: очікуємо, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на російську пропозицію провести зустріч 2 червня.

Про це повідомила пресслужба МЗС України.

"Навіщо чекати понеділка? Якщо росіяни нарешті виробили свій "меморандум" – після десяти днів роздумів та ударів проти України – його можна одразу передати нам”, - зазначив Сибіга.

Як він повідомив, Україна очікує, що російська сторона не зірве наступну зустріч і негайно подасть свої пропозиції на наш розгляд, як це і було домовлено раніше.

“Лише належно підготовлена зустріч може дати реальні результати", - підсумував Андрій Сибіга.