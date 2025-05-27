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Süddeutsche Zeitung: Євросоюз не зміг домовитися зі США щодо спільної боротьби з обходом санкцій Росією

Спільна робота з цієї теми більше не ведеться.

Süddeutsche Zeitung: Євросоюз не зміг домовитися зі США щодо спільної боротьби з обходом санкцій Росією
спецпосланник ЄC з санкцій Девід О'Cалліван
Фото: EPA/UPG

Євросоюз не зміг домовитися зі США щодо спільної боротьби з обходом економічних санкцій Росією, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung із посиланням на внутрішній документ МЗС Німеччини.

Видання пише, що під час засідання Ради ЄС із закордонних справ у Брюсселі 20 травня спеціальний посланник Євросоюзу з санкцій Девід О'Cалліван заявив про «повну відмову від трансатлантичної координації з питань ухилення від санкцій». 

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О'Cалліван повідомив, що спільна робота з цієї теми більше не ведеться, водночас співпраця країн G7 щодо цього питання “втратила імпульс”.

Таким чином наразі незрозуміло, як ЄС та США надалі узгоджуватимуть антиросійські санкції. 

У документі робиться висновок, що ЄС більше не може розраховувати на підтримку Вашингтона у боротьбі з обходом санкцій.

Також видання зазначає, що приблизно 80% “допомоги” в обході санкцій надає Китай, включаючи Гонконг, але влада в Пекіні продовжує це заперечувати. У цих порушеннях беруть участь й компанії з ЄС, що послаблює позицію Єврокомісії у переговорах із третіми країнами.

Раніше видання The New York Times написало, що після розмови з Путіним Трамп заявив Зеленському, що Росія та Україна повинні самі знайти рішення війни. Видання зазначає, що такі слова пролунали всього через кілька днів після заяви президента США, що лише особисто він і Путін спроможні укласти угоду про мир в Україні. Також Трамп наразі не планує вводити нові санкції проти РФ попри відсутність припинення вогню. Також Трамп наразі не планує вводити нові санкції проти РФ попри відсутність припинення вогню.

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