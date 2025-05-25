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Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на масований обстріл РФ: "Путін розуміє лише мову сили"

Путін переслідує свою заявлену мету, вбиваючи українців і змушуючи Україну підкоритися.

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова відреагувала на масований обстріл РФ: "Путін розуміє лише мову сили"
Фото: casprezeny.azet.sk

Посол ЄС в Україні Катаріна Матернова, коментуючи наслідки комбінованої атаки РФ 25 травня наголосила, що Путін розуміє лише мову сили, а Росія продовжує глузувати  з мирних зусиль Сполучених Штатів.

Про це пані посол написала у Facebook.

"Росіяни невпинно посилюють тиск. Посилюють терор проти мирного населення. Напади стають все інтенсивнішими та частішими. Вони сміються зі світу!!! Вони насміхаються з США та насміхаються з будь-яких дипломатичниз зусиль для миру. Мир? Який мир? Як світ відреагує на терор та явну провокацію Путіна? На його глузування з будь-якої дискусії про припинення вогню? Мушу визнати, я сама себе про це запитую", — пише пані посол.

Катаріна Матернова наголошує, що Путін переслідує свою заявлену мету, вбиваючи українців і змушуючи Україну підкоритися. "На жаль, єдина мова, яку він розуміє, це мова сили. Як написав президент Зеленський у своєму дописі, світ може піти на вихідні. Терор Путіна – ні. Зараз саме час показати, що ми маємо силу чинити опір разом з Україною!".

  • У ніч 25 травня Росія здійнила черговий масований обстріл по Україні. Загалом унаслідок російського терору 12 людей загинули, 60 зазнали поранень. 
  • Під ударами ворога опинилися 13 регіонів України: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.
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