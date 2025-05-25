​Повітряні сили шукають можливості знищувати російські "шахеди" за допомогою легкомоторних літаків, - Ігнат

Повітряні сили вже застосовують легкомоторні літаки для знищення російських розвідувальних безпілотників. Водночас командування також шукає можливості для знищення і "Шахедів" за допомогою такого виду авіації.

Про це розповів начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Укрінформ.

"В Україні командування Повітряних сил й інші відомства ведуть роботу щодо знайдення можливості знищення ("Шахедів", - ред.) саме за допомогою легкомоторних літаків. Скажімо, літак АТ-6, який сьогодні є в Америці (із навчального літака зроблено штурмовик) міг би справлятися з такими задачами. Адже він має радіолокаційний приціл, здатний працювати вночі, ракети малого радіуса дій, які зможуть ефективно протидіяти саме «Шахедам»", - сказав він.

Ігнат наголосив, що Повітряні сили давно застосовують легкомоторну авіацію для ліквідації розвідувальних дронів. Йдеться про літаки Як-52, які, за словами, речника, успішно полюють на розвідувальні дрони, коли дозволяє погода та видимість. За його словами, наразі цей літак не є ефективним проти "Шахедів", бо цей дрон містить бойову частину до 90 кг.