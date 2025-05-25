Росіяни скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську

Російські війська скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську Харківської області. Загинули люди.
Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
25 травня уранці російські війська завдали авіаудару по житловому будинку у місті Куп'янськ на Харківщині. Станом на 12:00 відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років.
Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу.
Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500.
- Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися Харків і 8 населених пунктів області. Через терор РФ постраждали троє мешканців обласного центру, у Козачій Лопані загинула жінка.