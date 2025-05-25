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Росіяни скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську

Двоє людей загинули, ще троє — поранені.

Росіяни скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську
наслідки авіаудару по Куп'янську
Фото: Олег Синєгубов

Російські війська скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську Харківської області. Загинули люди.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

25 травня уранці російські війська завдали авіаудару по житловому будинку у місті Куп'янськ на Харківщині. Станом на 12:00 відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років. 

Фото: Олег Синєгубов

Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу. 

Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500.

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