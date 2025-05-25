Росіяни скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську

Російські війська скинули "ФАБ-500" на житловий будинок у Куп'янську Харківської області. Загинули люди.

Про це інформує очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

25 травня уранці російські війська завдали авіаудару по житловому будинку у місті Куп'янськ на Харківщині. Станом на 12:00 відомо про двох загиблих – це жінки 85 і 56 років.

Фото: Олег Синєгубов

Також постраждали 60-річний чоловік, 75-річна і 68-річна жінки. Медики надають їм необхідну допомогу.

Попередньо, окупанти застосували ФАБ-500.