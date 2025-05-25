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Унаслідок нічної масованої атаки РФ загинули 12 людей, ще понад 60 постраждали, — Клименко

Пошкоджень зазнали понад 80 житлових будинків. 

Унаслідок нічної масованої атаки РФ загинули 12 людей, ще понад 60 постраждали, — Клименко
Фото: Ігор Клименко

Унаслідок російської масованої атаки у ніч на 25 травня загинули 12 людей, ще понад 60 постраждали.

Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

"Станом на зараз постраждало понад 70 осіб: 12 людей загинуло, понад 60 поранено. Серед загиблих — троє дітей з однієї сімʼї на Житомирщині. Їх батьків госпіталізовано, мама у важкому стані", — ідеться у повідомленні.

Фото: Ігор Клименко

Під ударами ворога опинилися 13 регіонів України: Київ, Київська, Житомирська, Хмельницька, Тернопільська, Дніпропетровська, Миколаївська, Одеська, Харківська, Чернігівська, Черкаська, Сумська, Полтавська області.

Фото: Ігор Клименко

Пошкоджень зазнали понад 80 житлових будинків. Зафіксовано 27 пожеж, на 3 локаціях вогнеборці досі гасять полум’я.

Фото: Ігор Клименко

Глава МВС наголосив, що постійно знаходиться на зв’язку з регіонами. координує роботу підрозділів. 

На всіх місцях ураження з перших хвилин працюють рятувальники ДСНС та поліцейські. Розбирають завали, евакуюють людей, фіксують наслідки російських воєнних злочинів, допомагають потерпілим.

Фото: Ігор Клименко

"Це був комбінований, безжальний удар, спрямований на цивільних людей. Ворог вкотре показав: його мета — страх і смерть", — наголосив Клименко.

Фото: Ігор Клименко

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