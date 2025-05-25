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На Сумщині через російські обстріли є загиблі і поранені

Ворог здійснив 170 обстрілів по 50 населених пунктах Сумщини.

На Сумщині через російські обстріли є загиблі і поранені
Фото: ДСНС Сумщини

Внаслідок російських обстрілів території Сумської області протягом доби зафіксовано влучання в об'єкти інфраструктури. Також є загиблі й поранені мирні жителі.  

Про це інформує Сумська ОВА.

У Великописарівській громаді внаслідок ударів КАБами загинула 51-річна жінка, поранено 43-річного  чоловіка. У Буринській громаді внаслідок атаки БпЛА  загинув 60-річний чоловік. 

Загалом упродовж доби російські війська здійснили майже 170 обстрілів по 50 населених пунктах у 17 територіальних громадах області. 

Найбільше від російських обстрілів постраждали Сумський, Конотопський та Шосткинський райони. Ворог застосовував керовані авіаційні бомби, РСЗВ та скидання ВОГ з БпЛА. 

Також росіяни завдали ракетних ударів та атакували БпЛА й FPV-дронами. Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:  у Юнаківській громаді пошкоджено приватний житловий будинок.

У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок. У Великописарівській громаді пошкоджено 2 житлових будинки. У Конотопській громаді пошкоджено нежитлові приміщення.

У Сумській громаді пошкоджено нежитлові приміщення. 

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 133 людини. 

Нічна масована атака РФ по Україні: ворог застовував 367 засобів повітряного нападу. Сили ППО знищили 45 ворожих ракет і 266 безпілотників. Унаслідок російського терору у Києві, Київщині, Житомирщині, Миколаєві та інших містах України є загиблі та поранені. Також відомо про руйнування.

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