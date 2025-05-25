Сибіга: Світ повинен тиснути на Росію, щоб припинилися вбивства українців

"Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, атак і вбивств дітей".

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на чергову масовану повітряну атаку РФ і закликав світ посили тиск на Росію для припинення обстрілів цивільного населення України.

Відповідну заяву очільник МЗС опублікував у соцмережі Х.

Андрій Сибіга наголошує, що це був один із наймасштабніших повітряних нападів за останні тижні. Упродовж ночі Росія випустила сотні безпілотників, крилатих і балістичних ракет. Унаслідок атак є загиблі й поранені, серед яких щонайменше троє дітей.

"Коли весь світ закликає припинити вбивства, Путін наказує завдати ще більше ударів, атак і вбивств дітей", – зазначає глава української дипломатії.

Сибіга додає, що це ще раз підкреслює необхідність повного, беззастережного і тривалого припинення вогню для будь-яких значущих мирних зусиль.

"Світ повинен тиснути на Росію, щоб вона погодилася на це і негайно припинила вбивства", – заявив міністр.