Сибіга відбув з візитом до Азербайджану

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 24-25 травня здійснить офіційний візит до Азербайджанської Республіки, повідомило сьогодні ввечері дипломатичне відомство.

Під час візиту відбудуться зустрічі на високому рівні та будуть обговорені ключові питання двосторонньої співпраці між Україною та Азербайджаном.

У рамках візиту Андрій Сибіга буде прийнятий президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Міністр також проведе в Баку зустрічі з міністром закордонних справ Джейхуном Байрамовим та міністром економіки Мікаілом Джаббаровим.

Основними темами переговорів стануть розширення двосторонніх відносин у політичній, торговельно-економічній та енергетичній сферах у межах стратегічного партнерства між країнами.

Окрему увагу сторони приділять обговоренню питань відновлення цивільної та енергетичної інфраструктури в Україні.

Міністр також проведе зустрічі з активом української громади Азербайджану та представниками азербайджанського бізнесу.