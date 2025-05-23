Зеленський: обмін "1000 на 1000" — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував перший етап обміну військовополеними "1000 на 1000" і наголосив, що це єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, адже усе інше росіяни блокують.

Про це глава держави розповідає у відео зверненні.

"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", – наголошує Президент.

Сьогодні з російської неволі Україні вдалося повернути 390 військових ЗСУ, ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України.

"Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", — додає Зеленський.