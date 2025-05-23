Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Україна передала Росії список на обмін полоненими в форматі "1000 на 1000"
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
ГоловнаПолітика

Зеленський: обмін "1000 на 1000" — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують

У межах першого етапу обміну повернули 270 військових та 120 цивільних громадян.  

Зеленський: обмін "1000 на 1000" — єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Усе інше росіяни блокують
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні прокоментував перший етап обміну військовополеними "1000 на 1000" і наголосив, що це єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині, адже усе інше росіяни блокують.

Про це глава держави розповідає у відео зверненні.

"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", – наголошує Президент. 

Сьогодні з російської неволі Україні вдалося повернути 390 військових ЗСУ, ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. 

"Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну. І обов’язково дякую всім нашим воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також хочу подякувати сьогодні нашим правоохоронцям за те, що додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів. Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", — додає Зеленський.

﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies