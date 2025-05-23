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"Білі янголи" евакуювали з-під обстрілів на Донеччині родину з трьома дітьми

Для родини — це друга евакуація.

"Білі янголи" евакуювали з-під обстрілів на Донеччині родину з трьома дітьми
Фото: поліція Донецької області

Екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював родину із трьома дітьми віком від 2 до 17 років із села Торське Дружківської громади на Донеччині.

Про це повідомили у поліції Донецької області.

З прифронтового Торського евакуювали сім'ю із трьома дітьми: дворічна Віка, п'ятирічний Михайлик та 17-річна Альбіна.

"Через вибухи я не хожу на майданчик. Хоч би на новому місці був майданчик поруч — я б там грав", — каже 5-річний хлопчик.

Також із прифронтового села вивезли двох бабусь, одній з них — 79 років, вона "ледь пересувається". Із собою родина забрала й кішку.

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Для родини — це друга евакуація: раніше вони мешкали в Костянтинівці, звідти переїхали до Дружківської громади.

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