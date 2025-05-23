Екіпаж поліції "Білий янгол" евакуював родину із трьома дітьми віком від 2 до 17 років із села Торське Дружківської громади на Донеччині.
Про це повідомили у поліції Донецької області.
З прифронтового Торського евакуювали сім'ю із трьома дітьми: дворічна Віка, п'ятирічний Михайлик та 17-річна Альбіна.
"Через вибухи я не хожу на майданчик. Хоч би на новому місці був майданчик поруч — я б там грав", — каже 5-річний хлопчик.
Також із прифронтового села вивезли двох бабусь, одній з них — 79 років, вона "ледь пересувається". Із собою родина забрала й кішку.
Для родини — це друга евакуація: раніше вони мешкали в Костянтинівці, звідти переїхали до Дружківської громади.