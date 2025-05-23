Свято організовано компаніями «Епіцентр К» та Intersport у партнерстві з Національним олімпійським комітетом України.

Дарина й Кирило Пучкові народилися в Краматорську — місті, де ще недавно лунав дитячий сміх і жили мрії про майбутнє. 8-річна Дарина займалась плаванням, а 14-річний Кирило мріяв стати відомим боксером. Їхнє життя було наповнене любов’ю, спортом і спокоєм.

У 2022 році тишу Краматорська розірвала війна. Тоді дитинство, здавалось, закінчилось. Батьки дітей пішли захищати Україну, а Дарина й Кирило, разом із бабусею Ольгою переїхали до Полтави. Пів року тому під Кураховим загинув їхній тато Дмитро Миколайович. Людина, яка до останнього стояла за своїх дітей, свою країну та наше майбутнє.

22 травня Дарина та Кирило прийшли з бабусею на свято «Intersport — дітям Героїв», організованого компаніями «Епіцентр К» та Intersport у партнерстві з Національним олімпійським комітетом України. Тут зібрались діти, які втратили батьків на війні, і змогли знову відчути підтримку і щастя.

Свято «Intersport — дітям Героїв» організоване компаніями «Епіцентр К» та Intersport у партнерстві з Національним олімпійським комітетом України

«Спорт — це не просто заняття, це частина нашої культури й ментальності. Ми хочемо, щоб у цих очах було бажання будувати сильну націю», — зазначив Валерій Смоквина, директор ТЦ «Епіцентр» у Полтаві.

«Intersport — це не лише магазин. Це перший мʼяч, перші кросівки, перший крок до мрії. Ми завжди поруч», — додав Тарас Калита, директор «Intersport» Полтава.

Найбільше дітей вразила зустріч з чемпіонами: боксером Олександром Хижняком, борцем Іваном Примаченком, веслувальницею Севілею Ібадовою, плавцем Любомиром Лемешком і легкоатлетом Андрієм Ковенком. Спортсмени ділились історіями й підтримували дітей особистим прикладом.

Спортсмени ділились історіями й підтримували дітей особистим прикладом

Юні учасники заходу спробували себе у дартсі, бадмінтоні, крохболі, пікаболі, художній гімнастиці, баскетболі, футболі і легкій атлетиці. Атмосфера була сімейною: кожна дитина почувалася важливою і щасливою.

Наприкінці свята отримали подарунки від компаній Intersport та Епіцентр і можливість безкоштовно займатися обраним напрямом від НОК України.

Спорт допомагає відволіктись, мріяти й вірити

«Ми щасливі! Спорт допомагає відволіктись, мріяти й вірити. Ми ще шукаємо себе, але хочемо бути сильними й перемагати — як наші герої», — поділились враженнями Дарина й Кирило Пучкові.

Такі ініціативи — не просто день розваг. Це простір для зцілення, приклад того, як спорт об’єднує і надихає будувати майбутнє у найтемніші часи.