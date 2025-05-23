Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині (оновлено)

Вранці п'ятниці Росія вдарила по будинках у Чугуєві

Ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області. Є загибла.

Оновлення. Станом на 16:45 відомо про ще двох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника ОВА, окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв.

Наразі відомо про одну загиблу жінку.

Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.