“Геноцид” в Білому домі. Дональд Трамп знову посварився з гостем
“Геноцид” в Білому домі. Дональд Трамп знову посварився з гостем
Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Кім Чен Ин назвав аварію під час запуску нового есмінця “злочинним діянням”
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
Мінкульт і заповідники: що відбувається в Лаврі і Софії?
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
«Медсистему зсередини змінювати неможливо — немає ні важелів, ні мотивації», — експерт із медреформи Михайло Довгопол
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
​У Києві через скандальне будівництво на Поштовій Площі гальмується створення музею, - волонтерка
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Не 220 вольтів: в Україні зміниться стандарт напруги в розетках. Що буде з технікою і проводкою?
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Чому важливий запис до лікаря, а не живі черги у коридорах - Довгопол
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
Мінкульт пояснив, за що звільнили директора Києво-Печерської Лаври (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині (оновлено)

Відомо про загиблу цивільну.

Окупанти завдали ракетного удару по Чугуєву на Харківщині (оновлено)
Вранці п'ятниці Росія вдарила по будинках у Чугуєві
Фото: Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram

Ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв у Харківській області. Є загибла.

Оновлення. Станом на 16:45 відомо про ще двох постраждалих.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією очільника ОВА, окупанти завдали ракетного удару по місту Чугуїв. 

Наразі відомо про одну загиблу жінку. 

Екстрені служби виїхали для обстеження місця обстрілу.

  • Напередодні ворожі БпЛА атакували цивільні об’єкти у селищі Печеніги на Харківщині. Унаслідок ударів спалахнули масштабні пожежі на різних локаціях.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies