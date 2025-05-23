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Окупанти розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку

Двох беззбройних полонених розстріляли з автоматів у лісосмузі.

Окупанти розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку
Фото: прокуратура

Окупанти розстріляли ще двох військовополонених на Покровському напрямку, повідомляє Офіс Генпрокурора. 

За оперативними даними, зранку 22 травня 2025 року окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони неподалік селища Удачне Покровського району, де виконували бойові завдання четверо українських військовослужбовців. Під час наступу представники держави-агресора захопили у полон двох захисників, після чого розстріляли їх беззбройних у лісосмузі з автоматів. Доля інших оборонців наразі невідома.

 

Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. 

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.

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