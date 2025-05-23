Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: троє людей загинули

Російська армія близько 12:10 атакувала Херсон із артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.
“За даними слідства, 23 травня 2025 року близько 12:10 військові армії РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок вибуху снаряду загинуло двоє цивільних чоловіків”, — ідеться у повідомленні.
За інформацією Херсонської ОВА, у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона 61-річного херсонця. Він дістав поранення, несумісні з життям.
Близько 10:00 росіяни атакували з БпЛА Гаврилівку у Херсонській області. Через цей удар 61-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.
- Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської області. Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.