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Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: троє людей загинули

Унаслідок вибуху снаряду загинули двоє чоловіків.

Росіяни вдарили з артилерії по Херсону: троє людей загинули
Обстріл Херсона
Фото: ДСНС України в Telegram

Російська армія близько 12:10 атакувала Херсон із артилерії. Унаслідок обстрілу загинули двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

“За даними слідства, 23 травня 2025 року близько 12:10 військові армії РФ здійснили артилерійський обстріл Херсона. Внаслідок вибуху снаряду загинуло двоє цивільних чоловіків”, — ідеться у повідомленні.

За інформацією Херсонської ОВА, у Дніпровському районі Херсона росіяни атакували з дрона 61-річного херсонця. Він дістав поранення, несумісні з життям. 

Близько 10:00 росіяни атакували з БпЛА Гаврилівку у Херсонській області. Через цей удар 61-річний чоловік дістав вибухову травму та контузію.

  • Минулої доби російські окупаційні війська продовжили обстрілювати населені пункти Херсонської області.  Одна людина загинула, ще троє зазнали поранень.
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