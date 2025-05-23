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Понад 10,8 тисячі військових повернулися до служби із СЗЧ, ще майже 600 - засуджено, - спецпрокуратура Центрального регіону

Відповідно до Закону № 4392-IX, військовослужбовці, які самовільно дезертирували, мають право до 30 серпня повернутися до своїх підрозділів без кримінального переслідування.

Понад 10,8 тисячі військових повернулися до служби із СЗЧ, ще майже 600 - засуджено, - спецпрокуратура Центрального регіону
Ілюстративне фото
Фото: ДПСУ

Наразі вже понад 10,8 тис. військовослужбовців скористалися правом на добровільне повернення після самовільного залишення частини. 

Про це повідомила спецпрокуратура Центрального регіону.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону № 4392-IX, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували, мають право до 30 серпня 2025 року безперешкодного повернення до своїх підрозділів без жодного кримінального переслідування.

Водночас у спецпрокуратурі нагадали, що з 27 січня 2023 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких особи, які самовільно залишили місце служби, можуть бути засуджені лише до реального покарання - від 5 років позбавлення волі. Закон виключає можливість умовного терміну чи більш м’якого покарання.

"До вказаної міри покарання вже засуджено майже 600 військовослужбовців", - зазначили в прокуратурі.

Спецпрокуратура Центрального регіону працює у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.

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