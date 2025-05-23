Понад 10,8 тисячі військових повернулися до служби із СЗЧ, ще майже 600 - засуджено, - спецпрокуратура Центрального регіону

Відповідно до Закону № 4392-IX, військовослужбовці, які самовільно дезертирували, мають право до 30 серпня повернутися до своїх підрозділів без кримінального переслідування.

Наразі вже понад 10,8 тис. військовослужбовців скористалися правом на добровільне повернення після самовільного залишення частини.

Про це повідомила спецпрокуратура Центрального регіону.

У відомстві нагадали, що відповідно до Закону № 4392-IX, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували, мають право до 30 серпня 2025 року безперешкодного повернення до своїх підрозділів без жодного кримінального переслідування.

Водночас у спецпрокуратурі нагадали, що з 27 січня 2023 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких особи, які самовільно залишили місце служби, можуть бути засуджені лише до реального покарання - від 5 років позбавлення волі. Закон виключає можливість умовного терміну чи більш м’якого покарання.

"До вказаної міри покарання вже засуджено майже 600 військовослужбовців", - зазначили в прокуратурі.

Спецпрокуратура Центрального регіону працює у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.