Понад 10,8 тисячі військових повернулися до служби із СЗЧ, ще майже 600 - засуджено, - спецпрокуратура Центрального регіону

Наразі вже понад 10,8 тис. військовослужбовців скористалися правом на добровільне повернення після самовільного залишення частини.
Про це повідомила спецпрокуратура Центрального регіону.
У відомстві нагадали, що відповідно до Закону № 4392-IX, військовослужбовці, які самовільно залишили військові частини або місця проходження служби чи дезертирували, мають право до 30 серпня 2025 року безперешкодного повернення до своїх підрозділів без жодного кримінального переслідування.
Водночас у спецпрокуратурі нагадали, що з 27 січня 2023 року набули чинності зміни до Кримінального кодексу, відповідно до яких особи, які самовільно залишили місце служби, можуть бути засуджені лише до реального покарання - від 5 років позбавлення волі. Закон виключає можливість умовного терміну чи більш м’якого покарання.
"До вказаної міри покарання вже засуджено майже 600 військовослужбовців", - зазначили в прокуратурі.
Спецпрокуратура Центрального регіону працює у Житомирській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській та Чернігівській областях.
- Наприкінці серпня 2024 року Верховна Рада декриміналізувала перший факт СЗЧ чи дезертирства військовослужбовців. У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків.
- У січні 2025 року Рада знову продовжила строк добровільного повернення після СЗЧ - до 30 серпня.
- У застосунку Армія+ створили сервіс, в якому військовослужбовець може повідомити про намір повернутись на службу після СЗЧ.