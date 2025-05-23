Парк безпілотників ЗСУ поповнив важкий бомбер «Білий вовк»

Цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до використання у ЗСУ ударний безпілотний авіаційний комплекс «Білий вовк».

Як зазначає оборонне відомство, цей дрон спроможний доставляти до цілі бойовий заряд чималої ваги, який здатен вразити важку ворожу техніку, фортифікаційні об’єкти та інші захищені цілі.

Комплекс розгортається протягом кількох хвилин. У комплекті комплексу, зокрема: БпЛА з цифровою комбінованою камерою, станція керування та контролю, комплект силових акумуляторів тощо.

Раніше було кодифіковано лінійку українських оптоволоконних безпілотників Хижак REBOFF. Ці дрони вже ефективно застосовують бойові підрозділи Сил оборони України.