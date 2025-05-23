​СБУ затримала курсанта військового інституту, який мав наводити удари РФ по закладу

Тепер йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки затримала курсанта провідного військового інституту, який виявився агентом російського ФСБ. За завданням ворога хлопець мав скоригувати ракетний удар по об’єктах навчального закладу, де сам навчався.

Про це повідомляє песцентр СБУ.

Щоб виконати це завдання, курсант позначав на картах координати навчальних корпусів, полігонів та казарм інституту, а також виробничі потужності підприємств військово-промислової галузі України, де проводилися виїзні заняття. Крім того, під час перебування на цих локаціях він робив приховані фото об’єктів з прив’язкою до місцевості.

Також фігурант підготував для відправлення куратору з ФСБ "звіти", в яких розписав навіть графік перебування курсантів на різних об’єктах.

Кіберфахівці викрили російського агента, задокументували його роботу на ворога та затримали на території вишу. Він отримав підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.