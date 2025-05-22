Укрзалізниця попередила про тимчасове перекриття руху на дільниці на заході України

Причиною став провал земної породи і просадка колії.

Через провал земної породи і просадку колії тимчасово перекрито рух на дільниці Ясіня-Вороненко.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Відправку поїзда №96 Рахів - Київ зі станції Ясіня наразі затримано. Орієнтовний час затримки складе 4 години”, - йдеться у повідомленні.

Залізничники досліджують полотно і приступають до ремонтних робіт, щоб гарантувати безпечний проїзд для поїзда №96 на пониженій швидкості під диспетчерським контролем.

В Укрзалізниці пояснили, що для повноцінного ремонту дільниці потрібен час, тому всі поїзди рахівського напрямку змінять свою кінцеву станцію.

Точний перелік змін і статус ремонтних робіт пообіцяли оприлюднити згодом на офіційних каналах Укрзалізниці.