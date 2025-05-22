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Поліцейські викрили у Харкові жінку, яку підозрюють у “торгівлі” звільненням з військової служби

Жінка обіцяла домовиться про фіктивну госпіталізацію військовослужбовця, а також про формування штучної історії хвороби.

Поліцейські викрили у Харкові жінку, яку підозрюють у “торгівлі” звільненням з військової служби
Поліцейські викрили у Харкові жінку, яку підозрюють у “торгівлі” звільненням з військової служби
Фото: Поліція Харківської області

У Харкові поліцейські викрили жінку, яку підозрюють у “торгівлі” діагнозами для звільнення з військової служби.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Незаконними оборудками займалася мешканка Харкова — керівниця благодійного фонду – яка хизувалася, нібито знайомствами серед посадовців військових частин і медичних закладів міста. Вона запевняла, що без проблем домовиться про фіктивну госпіталізацію військовослужбовця, а також про формування штучної історії хвороби, яку надалі буде використано для оформлення діагнозів, необхідних для звільнення з армії за станом здоров'я”, - розповіли в поліції.

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Зазначається, що вартість “послуг” жінки складала 4,7 тис. доларів. Частина грошей призначалася працівникам медзакладів. Жінка просила надати їй аванс у розмірі 200 доларів.

Правоохоронці затримали жінку під час отримання частини коштів. 

Їй оголосили про підозру за зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України), жінці загрожує до 8 років позбавлення волі.

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